Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) düzenlenen üretim ve dijital dönüşüm merkezi mimari proje yarışması, ödül töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) düzenlenen üretim ve dijital dönüşüm merkezi mimari proje yarışması, ödül töreniyle tamamlandı.

        SATSO'dan yapılan açıklamada, SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı'nın merkezin işlevi, yapılış amacı ve kent sanayisine katkısına yönelik sunum gerçekleştirdiği ve bilgiler verdiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Jüri Başkanı Süheyla Büyükşahin, "SATSO böyle bir yarışmayla mimarlığa ve projesini sunan katılımcılara ne kadar önem verdiğini göstermiş oldu. Kıymetli mimarlarımızın hayata geçirdiği projeleri değerlendirirken oldukça titiz davrandık, her proje kendi çizgisinde çok güzeldi ve değerlendirmekte zorlandık. SATSO ailesine ve değerli mimarlarımıza teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.

        SATSO 18. Meslek Komitesi Başkanı Mimar Mehmet Nuralp Paker ise projeyi hayata geçirirken farklı fikirleri görmenin ne kadar olumlu ve verimli olacağına kanaat getirdiklerini kaydetti.

        Açıklamada, Mimar Hüseyin Toker'in birinci, Mimar Orhan Ersen'in ikinci, Mimar Miray Vurgun'un üçüncü olduğu bildirildi.

        - Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğine ziyaret

        Sakarya Boşnaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Çokol ile yönetim kurulu üyeleri, Ferizli ilçesindeki Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

        Aynı zamanda Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dernek Başkanı Erol Ulu, ziyaretten memnun olduklarını belirterek, konfederasyon ile illerdeki bölge federasyonları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Sakarya'da iftar programında k...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Sakarya'da iftar programında k...
        Kendisinden haber alınamayan iş adamı, sahilde ölü bulundu
        Kendisinden haber alınamayan iş adamı, sahilde ölü bulundu
        AK Parti Teşkilatı Sakarya'da iftar sofrasında bir araya geldi AK Parti Gen...
        AK Parti Teşkilatı Sakarya'da iftar sofrasında bir araya geldi AK Parti Gen...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: "Bu mücadeleyi geçmişten aldığ...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: "Bu mücadeleyi geçmişten aldığ...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Sakarya'da partililerle buluşt...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Sakarya'da partililerle buluşt...
        Yolcu otobüsünde yarım kilo kokain ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
        Yolcu otobüsünde yarım kilo kokain ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı