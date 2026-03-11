Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) düzenlenen üretim ve dijital dönüşüm merkezi mimari proje yarışması, ödül töreniyle tamamlandı.



SATSO'dan yapılan açıklamada, SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı'nın merkezin işlevi, yapılış amacı ve kent sanayisine katkısına yönelik sunum gerçekleştirdiği ve bilgiler verdiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Jüri Başkanı Süheyla Büyükşahin, "SATSO böyle bir yarışmayla mimarlığa ve projesini sunan katılımcılara ne kadar önem verdiğini göstermiş oldu. Kıymetli mimarlarımızın hayata geçirdiği projeleri değerlendirirken oldukça titiz davrandık, her proje kendi çizgisinde çok güzeldi ve değerlendirmekte zorlandık. SATSO ailesine ve değerli mimarlarımıza teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.



SATSO 18. Meslek Komitesi Başkanı Mimar Mehmet Nuralp Paker ise projeyi hayata geçirirken farklı fikirleri görmenin ne kadar olumlu ve verimli olacağına kanaat getirdiklerini kaydetti.



Açıklamada, Mimar Hüseyin Toker'in birinci, Mimar Orhan Ersen'in ikinci, Mimar Miray Vurgun'un üçüncü olduğu bildirildi.



- Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğine ziyaret



Sakarya Boşnaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Çokol ile yönetim kurulu üyeleri, Ferizli ilçesindeki Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.



Aynı zamanda Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dernek Başkanı Erol Ulu, ziyaretten memnun olduklarını belirterek, konfederasyon ile illerdeki bölge federasyonları hakkında bilgi verdi.

