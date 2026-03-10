Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Sakarya'da iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Hedefimiz net, gayemiz millete hizmet. Onun için durmadan, yorulmadan liderimizin her zaman söylediği gibi 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek davamıza, mücadelemize, sorumluluklarımıza dört elle sarılma vaktindeyiz." dedi.

        Giriş: 10.03.2026 - 21:45
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Sakarya'da iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Hedefimiz net, gayemiz millete hizmet. Onun için durmadan, yorulmadan liderimizin her zaman söylediği gibi 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek davamıza, mücadelemize, sorumluluklarımıza dört elle sarılma vaktindeyiz." dedi.

        AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Büyükgümüş, programa katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Mücadelelerinde Sakarya'nın her zaman kendileriyle beraber olduğunu belirten Büyükgümüş, "Recep Tayyip Erdoğan, ne zaman bir desteğe ihtiyaç duyduysa en güzel ve en anlamlı sonuçları hep Sakarya'dan elde ettik. Onun için tarihiyle, kültürüyle, Milli Mücadele'den davamıza uzanan o kutlu çizgide her zaman Sakarya bizim gönlümüzde ayrı bir yere sahip oldu. Onun için Sakarya'yı çok seviyoruz. Sakarya'yı aziz biliyoruz ve Sakarya'nın bu güzel teşkilatıyla bir araya geldiğimiz için ayrı bir mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

        "Geçmişten günümüze bu kutlu davaya, bu mücadeleye hizmet eden, sorumluluk üstlenen bütün büyüklerimizden, kardeşlerimizden Allah razı olsun." diyen Büyükgümüş, emek emek, gayret gayret bugünlere ulaşan AK davayı geleceğe çok daha güçlü, çok daha kararlı taşıyacaklarını anlattı.

        Tüm insanlığa adalet sağlayan, hak ve hukukun müjdecisi olan bir gelecekle büyük ve güçlü Türkiye'nin temsilcileri olacaklarını ifade eden Büyükgümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Sorumluluğumuz büyük. Üzerimize aldığımız vazife tarihi önemde. Sofralarda bir araya geldiğimizde, her toplantımızda, sahada her siyasi çalışmamızda, her haneye konuk olurken, her gönle ulaşmaya çalışırken milletimizin yaralarını sarmak, derdiyle dertlendiğimiz o her anda aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye istikametinde yol yürüyüşümüz için dua ediyoruz. Rabb'im inşallah bu mübarek aylarda sahada adeta cehdederek ortaya koyduğumuz bu iradeyi mübarek kılsın. Her bir çalışmamızda elde ettiğimiz güçlü bereketle, samimiyetten aldığımız güç ve kararlılıkla çalışmalarımızı çok daha yüksek irtifada inşallah ortaya koyacağız. Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Hedefimiz net, gayemiz millete hizmet. Onun için durmadan, yorulmadan liderimizin her zaman söylediği gibi 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek davamıza, mücadelemize, sorumluluklarımıza dört elle sarılma vaktindeyiz."

        Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da siyasetin millet ve memleket için çalışarak engelleri kaldırmak olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi bu işi nasıl görüyor bilmem ama biz 25 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte zincirleri kırıyoruz, prangaları yok ediyoruz ve söküp atıyoruz. İşte siyaset budur." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise salonda bulunan her bir masanın partiye ayrı bir vefası ve fedakarlığı olduğunu dile getirdi.

        İftar programından önce gerçekleştirilen teşkilat toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri sözü tekrarladıklarını vurgulayan Tever, "Teşkilat başkanımıza sizlerin bizlere vereceği desteği bilerek sözümüzü tekrarlamış olduk. Ne dedik biliyor musunuz? '2028’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oyu veren illerin başında Sakarya olacak.' dedik. Sizlere güvenerek söyledik." şeklinde konuştu.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Rabb'im çıktığımız bu yolda davamızı, bayrağımızı, vatanımızı ve liderimizi muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. 20'nci gününü tamamladığımız ramazanın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

        İftar programına AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya ile teşkilat mensupları katıldı.

