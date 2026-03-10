Canlı
        Sakarya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 16:39
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, otogarda bulunan bir yolcu otobüsündeki A.B (35), B.B. (32) ve C.B'yi (35) gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, 489 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.B. ve C.B. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

