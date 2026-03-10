Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Sakarya'da partililerle buluştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Sakarya'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Giriş: 10.03.2026 - 18:52
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Sakarya'da partililerle buluştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Sakarya'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Bazı ziyaretler için kente gelen Büyükgümüş, AK Parti il binası önünde İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya ile partililer tarafından karşılandı.

        Büyükgümüş, partililere hitaben yaptığı konuşmada, Sakarya'da olmaktan ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        "Sakarya, bizim güç, ilham aldığımız, davamızın, mücadelemizin istikametini Sakarya'nın ruhuyla şekillendirdiğimiz bir şehir." diyen Büyükgümüş, teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

        AK Parti teşkilatları olarak, durmadan yorulmadan çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Büyükgümüş, şöyle devam etti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Aşk ile koşan yorulmaz.' Biz de davamıza, mücadelemize, teşkilatımıza, kendi aramızdaki birlikteliğe, beraberliğe gönülden bir aşk duyuyoruz. İnşallah adım adım, hane hane, gönül gönüle bu mücadeleyi geçmişten aldığımız bereketle, kararlılıkla geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Onun için Sakarya teşkilatlarımızın önümüzdeki dönem yapacağı çalışmalar, ortaya koyacağı güçlü iradeyi çok önemli buluyoruz. Bugün bir araya geldik, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Allah yolumuzu, bahtımızı, davamıza, mücadelemize bağlılığımızı daim eylesin, gayretimizi arttırsın."

        Büyükgümüş, daha sonra parti il binasında teşkilat mensuplarıyla toplantı yaptı.

