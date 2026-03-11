Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya Valisi Doğan'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 11.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Doğan, mesajında, 12 Mart 1921'in milletin bağımsızlık azminin, vatan sevgisinin kelimelere ve mısralara dönüştüğü kutlu gün olduğunu, birlik ve beraberliğin İstiklal Marşı'nın ruhunda, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde gururla yaşattığını bildirdi.

        İstiklal Marşı'nın cephede savaşan askerlerin yüreğine cesaret, milletin gönlüne ümit nakşettiğini kaydeden Doğan, "Vatan, bayrak ve memleket sevgisini imanın ve duanın sese tebdil olduğu bir kahramanlık ikliminde buluşturmuş, vatanını, bağımsızlığını canından üstün tutan milletimizin ebedi vicdanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Doğan, Ersoy'un, inancı, ahlakı ve vatan sevgisiyle çağlara örnek olan büyük mütefekkir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


        "İstiklal Marşı'mızı, bağımsızlığına aşık milletin gür sesi yapmış, eserini kahraman ordumuza ithaf etmiştir. Akif, hayatıyla, duruşuyla, sözüyle ve manevi mirasıyla bugün de nesillerin iman, inanç ve ahlak temelinde büyüttüğü vatanseverliğin en güçlü kılavuzudur. 105. yıl dönümünde, yine Akif’'n diliyle 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' duasıyla İstiklal Marşı'mızın kabulünü gururla anıyor, başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

