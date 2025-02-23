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        Sakarya'da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi

        Sakarya'da yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 00:49 Güncelleme: 23.02.2025 - 00:49
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        Sakarya'da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi
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        Sakarya'da yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Adapazarı ilçesinde aç kalan bir tilki, Şeker Mahallesi'nde bir evin önündeki alana geldi.

        Burada yiyecek arayan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Öte yandan bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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