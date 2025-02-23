Sakarya'da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi

Öte yandan bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Burada yiyecek arayan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Adapazarı ilçesinde aç kalan bir tilki, Şeker Mahallesi'nde bir evin önündeki alana geldi.

Sakarya'da yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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