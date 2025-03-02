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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 22:43 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:43
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Ali Can Alp

        Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Dk. 78 Oğuzhan Çapar), Bülent Uzun, Aabid (Dk. 70 Kabov), Kakuta (Dk. 61 Simon), Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 70 Emre Demir), Burak Çoban

        Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 90+4 Ahmet Sivri), Moraes, Johnson (Dk. 90+4 Barış Jacob Kalaycı), Doh, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Muhammed Mert), Emir Tintiş, Atakan Rıdvan Çankaya, Serginho (Dk. 82 Dovedan)

        Goller: Dk. 24 Mendy (Sakaryaspor), Dk. 60 ve 90+5 Moraes, Dk. 71 Atakan Rıdvan Çankaya (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

        Sarı Kartlar: Dk. 15 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 31 Serginho, Dk. 90+1 Furkan Bekleviç (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 62 Bülent Uzun, Dk. 69 Kahraman Demirtaş, Dk. 80 Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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