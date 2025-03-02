Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Ali Can Alp
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Dk. 78 Oğuzhan Çapar), Bülent Uzun, Aabid (Dk. 70 Kabov), Kakuta (Dk. 61 Simon), Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 70 Emre Demir), Burak Çoban
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 90+4 Ahmet Sivri), Moraes, Johnson (Dk. 90+4 Barış Jacob Kalaycı), Doh, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Muhammed Mert), Emir Tintiş, Atakan Rıdvan Çankaya, Serginho (Dk. 82 Dovedan)
Goller: Dk. 24 Mendy (Sakaryaspor), Dk. 60 ve 90+5 Moraes, Dk. 71 Atakan Rıdvan Çankaya (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: Dk. 15 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 31 Serginho, Dk. 90+1 Furkan Bekleviç (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 62 Bülent Uzun, Dk. 69 Kahraman Demirtaş, Dk. 80 Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor)
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