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        Ampute Futbol Süper Ligi

        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübünü 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 17:50 Güncelleme: 23.03.2025 - 17:58
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        Ampute Futbol Süper Ligi
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        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübünü 1-0 yendi.

        Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan karşılaşma, Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, gazetecilere, ilk yarıyı bitirdiklerinde Süper Lige hazır olmadıklarını belirttiğini söyledi.

        İkinci yarıda iyi transferler yaparak kenti en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını aktaran Yıldırım, "Sözümüzü tuttuk çok şükür. Milli takımdan Furkan, Mısır milli takımının iki oyuncusunu, Nijerya milli takımından Habu'yu transfer ettik ki bugünkü golümüzü de Habu attı. İyi bir takımız. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Takımın inancının, takımın ruhunun geri gelmesi gerekiyordu. Bu galibiyet bizim artık yükseliş maçlarımızdan biri olacak. Bundan sonra şehrimizi çok daha iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

        Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü teknik sorumlusu Murat Bahar da her iki takımı da mücadelelerinden dolayı kutladı.

        Kendileri açısından temposu yüksek bir maç olduğunu dile getiren Bahar, "Rakip takımın savunma blokunu aşamadık. Çok yüklendik, tek kale oynadık. Seyirciler de gördü, hepimiz gördük ama futbolun güzelliği burada. Böyle bir talihsizlik yaşadık. Aslında çok büyük bir avantaj kaybettik. Çok mütevazı bir kadroyla üst sıraları zorluyoruz. Bugüne kadar da iyi maçlar oynadık ama bugün futbolun içinde var olan şeyleri yaşadık. Atamadık, atamayınca duran toptan talihsiz gol yedik. Sonuç ortada. Sakarya'yı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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