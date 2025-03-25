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        Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi

        Sakarya'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:05
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        Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi
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        Sakarya'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

        İlgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan ekipler ve yetkililerin katıldığı toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele, kurumlar arası koordinasyon, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, teknolojik imkanların etkin kullanımı, orman yangınları konusunda farkındalık oluşturacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, orman yangınlarının çıkış nedenleri, riskli bölgeler ve bu bölgelerde alınması gereken ek önlemler ele alındı.

        Komisyon üyelerinin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunduğu toplantıda "Orman Yangınları ile Mücadele Kurul Kararları" kapsamında 7 madde belirlenerek imzalandı.

        Buna göre, resmi tescilli korunan alanlar ve piknik/mesire alanlarında kontrollü piknik yapılması haricinde tüm ormanlık alanlarda mangal, semaver ve benzeri ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması yasaklandı.

        Ormanlık alanlarda belirlenmiş bölgeler haricinde konaklama yapılması da yasaklanırken, orman içerisinde ATV, UTV gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar haricinde kullanılmasını izin verilmeyecek. Ulusal, Uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımları için ise Orman İşletme Müdürlüğünce izin alınması gerekecek.

        Ayrıca 1 Haziran-1 Kasım tarihlerinde il sınırları içerisinde, yaylalarda ormana bitişik alanlar dahil olmak üzere ormana bitişik alanlar ve ormana 4 kilometre mesafede anız ve bağ, bahçe, fındık altı temizliği ve benzeri kontrollü ateş yakılması tamamen yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında adli işlem ve idari para cezası uygulanacak.

        Orman ekiplerine ait arazöz, treyler, yangın ilk müdahale ekip aracı, hizmet araçları ve yangına giden diğer araçlar, trafik ışıkları ve radar uygulamalarından muaf tutulacak.

        Güvenlik güçleri ve orman muhafaza memurlarından oluşturulacak ve gezici gözetlemyle görevlendirilen ekipler tarafından 1 Haziran-1 Kasım tarihlerinde resmi ve tescilli piknik alanları kontrol edilecek.

        Vatandaşların orman yangınları konusunda hassas olmaları ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları istendi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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