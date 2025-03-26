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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:37
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sapanca ve Geyve ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 972 gram sentetik uyuşturucu, 209 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen toz ve sentetik hap ele geçirildi, E.A. (39), A.S.A. (37) ve yabancı uyruklu E.N. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve E.N. tutuklandı, A.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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