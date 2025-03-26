Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve E.N. tutuklandı, A.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 972 gram sentetik uyuşturucu, 209 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen toz ve sentetik hap ele geçirildi, E.A. (39), A.S.A. (37) ve yabancı uyruklu E.N. gözaltına alındı.

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