Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, Söğütlü, Ferizli, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde esnaf odalarını ziyaret etti.

Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Alişan, birliğe bağlı 61 esnaf odasının bulunduğunu söyledi.

Alişan, odaları ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını belirterek, esnafı bayramlaşma programına davet etti.

- Alemdar, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesince şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kentte bir tesiste gerçekleştirilen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcılarla sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi ve iftarın ardından konuşan Alemdar, birlik ve beraberlik tablosunu, toprağı kanla sulayan şehitlere ve kahraman gazilere borçlu olduklarını vurgulayarak, şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmak için gayretle çalışacaklarını söyledi.

Alemdar, daha sonra şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dinledi, çözüm için notlarını aldı ve günün anısına katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.