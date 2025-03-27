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        Sakarya'da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Sakarya'da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:59
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        Sakarya'da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Sakarya'da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde ve tırda yapılan aramada, 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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