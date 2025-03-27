Sakarya'da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Sakarya'da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde ve tırda yapılan aramada, 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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