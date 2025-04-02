Wushuda hedef 2025'te madalya rekorunu tazelemek

İBRAHİM YOZOĞLU - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, milli takımları belirleme çalışmalarının ve ilk etap kamplarının başladığını belirterek, "İnşallah bu yıl da büyük başarılar alacağız. Yine madalya rekorlarıyla bu seneyi kapatmayı düşünüyoruz." dedi.

Akyüz, AA muhabirine, 22-23 Mart'ta 12 ülkeden sporcuların katılımıyla Litvanya'da yapılan Baltık Açık Wushu Kung Fu Uluslararası Şampiyonası'nda milli takımın 8 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak önemli başarıya imza attığını söyledi.

Bu şampiyonalarda başarı kazanmanın önemli olduğunu belirten Akyüz, "Bu tür organizasyonlar bizim için önemli çünkü bütün Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler bu şampiyonalara katılabiliyor. Sporcularımız iyi bir başarı elde etti. Bu bizim için bir başlangıç inşallah." diye konuştu.

- "Avrupa'nın en iyisiyiz"

Abdurrahman Akyüz, 7-14 Eylül'de Brezilya'da 17. Dünya Wushu Şampiyonası'nın, 14-20 Ekim'de de Çin'de 10. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nın düzenleneceğini dile getirerek, yıl içerisinde Uluslararası Türkiye Açık Wushu Kupası'nın yapılacağını kaydetti.