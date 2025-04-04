İçinde ukde kalan hukuk tahsilini 74 yaşında tamamlayıp avukatlığa başladı

MİNE YILDIRIM - Yarım bıraktığı hukuk eğitimini 47 yıl sonra afla döndüğü üniversitede tamamlayarak 5 yıl önce cübbesini giyen 79 yaşındaki Erden Terim, Sakarya'da ağırlıklı olarak gayrimenkul hukuku üzerine müvekkillerine hizmet veriyor.

Üniversiteye kadarki eğitimini Sakarya'da tamamlayan Terim, 1967 yılında çok istediği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tek tercihle kazandı. Dönemin zorlu şartları nedeniyle üniversiteden ayrılan Terim, vatani görevini tamamlayıp memleketine dönerek Türkiye Elektrik Kurumu Hukuk Müşavirliği'nde memur olarak göreve başladı.

Evlenip çocuk sahibi olan Terim, 1994'teki emekliliğinin ardından girdiği emlak ve gayrimenkul sektöründe 26 yıl çalıştı. Bu süre zarfında babasının izinden giden 2 kızından büyüğü 2009'da Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukat oldu.

Terim, damadının askere gitmesi dolayısıyla 2014'te eşiyle İstanbul'da yaşayan küçük kızının yanına taşındı. Bu sırada avukat kızının da teşvikiyle aftan yararlanarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine 47 yıl sonra tekrar kayıt yaptıran Terim, 2018'de mezun oldu ve Sakarya Barosu'ndaki zorunlu stajını tamamlayarak 2020'de mazbatasını aldı.

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Adapazarı ilçesindeki avukatlık bürosunda kızıyla çalışan Terim, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve enerjisinin bol olduğunu söyledi.

Terim, üniversiteye ilk kayıt yaptığı dönemlerde okumanın zor olduğunu belirterek, "O günleri yaşayanlar iyi bilir. Türkiye'de demokratik hak mücadelelerinin çok yoğun yaşandığı, olayların olduğu bir dönemdi. Sadece talebe olayları değil, toplumun büyük kesiminde demokratik mücadele safhasıydı." dedi.

Tamamlayamadığı hukuk eğitiminin içinde ukde kaldığını dile getiren Terim, "Tek tercih ve çok büyük istekle hukuk fakültesine girmişsiniz, yarım kalmış değişik nedenlerle. Bir müddet ayrı kalmama rağmen bir gün mutlaka avukatlık yapacağımı biliyordum. İçimde böyle bir yangın vardı zaten." diye konuştu.

Terim, yeniden üniversite sıralarına dönmenin heyecan verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Gençlerin verdiği mücadeleleri, karşılaştıkları zorlukları birebir görmek, yetişkin olarak kendi dönemimle mukayese şansı verdi. O süreçte bir şeylerin değişmediğini, hala bazı insanların birtakım demokratik haklarına ulaşmak için mücadele verdiklerini gördüm. Beni biraz o şaşırttı ama heyecan vericiydi. Gençlerle yarışmak, beraber olmak, onların düşüncelerini paylaşmak, bana ayrı haz veriyordu açıkçası. Beni de yeniliyordu."