Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        İçinde ukde kalan hukuk tahsilini 74 yaşında tamamlayıp avukatlığa başladı

        MİNE YILDIRIM - Yarım bıraktığı hukuk eğitimini 47 yıl sonra afla döndüğü üniversitede tamamlayarak 5 yıl önce cübbesini giyen 79 yaşındaki Erden Terim, Sakarya'da ağırlıklı olarak gayrimenkul hukuku üzerine müvekkillerine hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçinde ukde kalan hukuk tahsilini 74 yaşında tamamlayıp avukatlığa başladı
        ABONE OL

        MİNE YILDIRIM - Yarım bıraktığı hukuk eğitimini 47 yıl sonra afla döndüğü üniversitede tamamlayarak 5 yıl önce cübbesini giyen 79 yaşındaki Erden Terim, Sakarya'da ağırlıklı olarak gayrimenkul hukuku üzerine müvekkillerine hizmet veriyor.

        Üniversiteye kadarki eğitimini Sakarya'da tamamlayan Terim, 1967 yılında çok istediği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tek tercihle kazandı. Dönemin zorlu şartları nedeniyle üniversiteden ayrılan Terim, vatani görevini tamamlayıp memleketine dönerek Türkiye Elektrik Kurumu Hukuk Müşavirliği'nde memur olarak göreve başladı.

        Evlenip çocuk sahibi olan Terim, 1994'teki emekliliğinin ardından girdiği emlak ve gayrimenkul sektöründe 26 yıl çalıştı. Bu süre zarfında babasının izinden giden 2 kızından büyüğü 2009'da Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukat oldu.

        Terim, damadının askere gitmesi dolayısıyla 2014'te eşiyle İstanbul'da yaşayan küçük kızının yanına taşındı. Bu sırada avukat kızının da teşvikiyle aftan yararlanarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine 47 yıl sonra tekrar kayıt yaptıran Terim, 2018'de mezun oldu ve Sakarya Barosu'ndaki zorunlu stajını tamamlayarak 2020'de mazbatasını aldı.

        - Okul yönetimiyle görüşmeye gittiğinde veli zannetmişler

        Adapazarı ilçesindeki avukatlık bürosunda kızıyla çalışan Terim, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve enerjisinin bol olduğunu söyledi.

        Terim, üniversiteye ilk kayıt yaptığı dönemlerde okumanın zor olduğunu belirterek, "O günleri yaşayanlar iyi bilir. Türkiye'de demokratik hak mücadelelerinin çok yoğun yaşandığı, olayların olduğu bir dönemdi. Sadece talebe olayları değil, toplumun büyük kesiminde demokratik mücadele safhasıydı." dedi.

        Tamamlayamadığı hukuk eğitiminin içinde ukde kaldığını dile getiren Terim, "Tek tercih ve çok büyük istekle hukuk fakültesine girmişsiniz, yarım kalmış değişik nedenlerle. Bir müddet ayrı kalmama rağmen bir gün mutlaka avukatlık yapacağımı biliyordum. İçimde böyle bir yangın vardı zaten." diye konuştu.

        Terim, yeniden üniversite sıralarına dönmenin heyecan verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Gençlerin verdiği mücadeleleri, karşılaştıkları zorlukları birebir görmek, yetişkin olarak kendi dönemimle mukayese şansı verdi. O süreçte bir şeylerin değişmediğini, hala bazı insanların birtakım demokratik haklarına ulaşmak için mücadele verdiklerini gördüm. Beni biraz o şaşırttı ama heyecan vericiydi. Gençlerle yarışmak, beraber olmak, onların düşüncelerini paylaşmak, bana ayrı haz veriyordu açıkçası. Beni de yeniliyordu."

        Eğitim hayatında yaşının ileri olması nedeniyle ilginç anılar yaşadığından bahseden Terim, okul yönetimiyle görüşmeye gittiğinde kendisini veli zannettiklerini ve herkesin çok şaşırdığını söyledi.

        - Müvekkillerinin telefon numarasını ezbere biliyor

        İlk duruşmasında tatlı heyecan yaşadığını, yaşıtlarının kıdemli olmasının ise kendisi için hiçbir olumsuzluk yaratmadığını dile getiren Terim, mesleğindeki yeniliklere var gücüyle adapte olmaya çalıştığını, teorik bilgilerini geliştirdiğini ve sürekli pratik yaptığını kaydetti.

        Terim, çevresindekilerin zaman zaman "Yaşınız bir hayli ileri, hala avukatlık mı yapıyorsunuz?" gibi söylemlerde bulunduklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kendimi çok enerjik hissediyorum, sağlıklıyım ve sağlıklı olduğum sürece de 'Ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramı ezbere söyleyemezsem, o zaman mesleği bırakırım.' diyorum. Çok şükür şu anda müvekkillerimin telefon numarasını bile ezbere hatırlıyorum. Mesleğimi sürdürüyorum, bir sıkıntı yok. Halkımıza hukuk ve adalet yönünde faydalı olmaya çalışıyorum."

        Gençlere yarım iş bırakmama ve ideallerinin peşinden koşma tavsiyesinde bulunan Terim, azimli olduklarında koydukları hedeflere muhakkak ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu

        Benzer Haberler

        Ormana hurda atan kişi, tepki gösteren vatandaşa 'İki tane sunta attık ya,...
        Ormana hurda atan kişi, tepki gösteren vatandaşa 'İki tane sunta attık ya,...
        Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alemdar'dan "boykot çağrıları"na tepk...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alemdar'dan "boykot çağrıları"na tepk...
        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ'dan "boykot" çağrılarına tepk...
        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ'dan "boykot" çağrılarına tepk...
        Çaldığı 60 bin lira değerindeki telefonu bin liraya satmaya çalışırken yaka...
        Çaldığı 60 bin lira değerindeki telefonu bin liraya satmaya çalışırken yaka...
        Sakarya'da "boykot çağrılarına" tepki amacıyla belediyenin sosyal tesisleri...
        Sakarya'da "boykot çağrılarına" tepki amacıyla belediyenin sosyal tesisleri...