Sapanca'da yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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