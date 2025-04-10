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        İlkbaharda karla kaplanan Çam Dağı havadan görüntülendi

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda ilkbahar renkleri ve kış güzelliği bir arada yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:58
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        İlkbaharda karla kaplanan Çam Dağı havadan görüntülendi
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        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda ilkbahar renkleri ve kış güzelliği bir arada yaşanıyor.

        Bölgede dün ve önceki gün aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Çam Dağı beyaza büründü.

        Köknar, gürgen, meşe, akasya ve kestane ağaçlarının bulunduğu bölge, beyaz örtüyle güzel görüntü oluşturdu.

        İlkbahar renkleri ve kış güzelliğinin bir arada yaşandığı Çam Dağı havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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