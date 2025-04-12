Sakarya'da falafel satan işletmeci, bir günlük gelirini Gazze'ye bağışladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Orta Doğu mutfağına ait falafel satışı yapan işletmeci, bir günlük gelirini Gazze'ye bağışladı.

İlçede 6 aydır restoran işleten Ömer Yılmaz, sosyal medya hesabından, bir günlük gelirini Gazze'ye göndereceğine ilişkin paylaşım yaptı.

Yılmaz, 10 Nisan'da elde ettiği 18 bin liralık kazancını, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

Ömer Yılmaz, AA muhabirine, Filistin'de yaşananlar nedeniyle böyle bir bağışta bulunmak istediğini, insanların bu konuda daha da bilinçlenmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Zulmün, acıların ve katliamın son bulmasını temenni eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan işletmemizin bir günlük kazancını İHH aracılığıyla Gazze'ye bağış yapacağımızı duyurduk. Dostlarımızın, arkadaşlarımızın vesilesiyle böyle bir çalışma yaptık. 18 bin liralık gelirimiz oldu. Bundan sonraki süreçte her ay zulüm gören Orta Doğu ülkeleri için yardımlar yapmayı düşünüyoruz. İnsanlarımız çok duyarlı, çok destek olanlar oldu. Farklı şehirden insanlar bizimle iletişim kurup o gün destek yapmak istediklerini söyledi. Bağış gününden bir gün sonra da gelip bağış yapmak isteyenler oldu."