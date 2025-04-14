Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 17 kişi, taburcu edildi
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 17 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 17 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Dün ilçedeki bir mevlit yemeğinde tavuklu pilav yiyen kişilerde bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı.
Zehirlenme belirtisi görülen 17 kişi, kentte çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Tedavisi tamamlanan hastalar, işlemlerinin ardından taburcu edildi.
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