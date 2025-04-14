Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 17 kişi, taburcu edildi

Dün ilçedeki bir mevlit yemeğinde tavuklu pilav yiyen kişilerde bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı.

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