Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle milletin egemenliği ve güçlü iradesini esas alan Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını ifade etti.

Doğan, milli egemenliğin tüm dünyaya ilan edildiği 23 Nisan 1920 tarihinin, aynı zamanda Meclis'in ilk başkanı Atatürk'ün, bugünün en büyük hazinesi ve köklerini oluşturan, geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği önemin ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak onlara bayram olarak hediye ettiğini anımsattı.

Dünyada çocuklara ithaf edilen 23 Nisan'ın, coşkusunu ve sevincini dünya çocuklarıyla paylaştıkları dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla yinelendiği özel bir bayram olduğunu vurgulayan Doğan, "Devlet ve millet olarak, hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamalarının, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacağına yürekten inanıyoruz. Sevgili çocuklar, sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarısınız. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.