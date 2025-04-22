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        Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:49
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        Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan mesajı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle milletin egemenliği ve güçlü iradesini esas alan Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını ifade etti.

        Doğan, milli egemenliğin tüm dünyaya ilan edildiği 23 Nisan 1920 tarihinin, aynı zamanda Meclis'in ilk başkanı Atatürk'ün, bugünün en büyük hazinesi ve köklerini oluşturan, geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği önemin ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak onlara bayram olarak hediye ettiğini anımsattı.

        Dünyada çocuklara ithaf edilen 23 Nisan'ın, coşkusunu ve sevincini dünya çocuklarıyla paylaştıkları dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla yinelendiği özel bir bayram olduğunu vurgulayan Doğan, "Devlet ve millet olarak, hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamalarının, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacağına yürekten inanıyoruz. Sevgili çocuklar, sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarısınız. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

        Çocukların ve geçlerin Türkiye’nin yarınlarını inşa edeceklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz, özgür düşünebilen, sorgulayan, inisiyatif alabilen, kendine güvenen, tarihini bilen ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak sizleri yetiştirmektir. Bunu başardığımızda, sizler yalnızca ülkemizin en büyük zenginliği değil, aynı zamanda değişimin, ilerlemenin ve kalkınmanın da öncüsü olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk üyelerini, vatan uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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