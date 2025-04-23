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        Sakarya'da yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin ağaçlık alana girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:06
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        Sakarya'da yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin ağaçlık alana girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Adapazarı istikametinden Kuzuluk yönüne seyreden M.K. idaresindeki 34 MID 081 plakalı otomobil, Adapazarı-Mudurnu yolu Akbalık mevkisinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araç sürücüsü ile yolcu E.K. yaralandı.

        Otomobilden çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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