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        İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi

        İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de de hissedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:23
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        İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi
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        İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de de hissedildi.

        Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde ve yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

        Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de sarsıntıyı fark eden vatandaşlar, bulundukları evlerden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, AA muhabirine, Silivri'de yaşanan depremin kentte de hissedildiğini söyledi.

        Aslan, ilgili tüm kurumlarla irtibat içerisinde bulunulduğunu belirterek, "112 Acil Komuta Merkezimize şu ana kadar gelen olumsuz bir ihbar olmadı. AFAD ekiplerimiz sahaya çıkarak tarama yapmaya başladı. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

        Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapalı alanlarda yapılacak etkinlikleri erteledi.

        - Sakarya

        Sakarya kent merkezinde ve ilçelerinde de hissedilen deprem, vatandaşlara kısa süreli endişe yarattı.

        Sarsıntı anında sokaklara çıkan vatandaşlar, uzun süre dışarıda bekledikten sonra ev ve iş yerlerine girdi.

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

        - Kocaeli

        İstanbul'a komşu il olan Kocaeli ve ilçelerinde de sarsıntı hissedildi.

        İş yerlerinin yoğunlukta bulunduğu İzmit Yürüyüş Yolu'nda vatandaşlar, depremin dolayısıyla sokaklara çıktı.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Silivri açıklarındaki depremin kentte de hissedildiği aktarılarak, "İntikal eden herhangi bir olumsuzluk olmamakla beraber, saha taramaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Hepimize büyük geçmiş olsun. Merkez üssü İstanbul olan ve birçok ilde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Rabbim beterinden saklasın, milletimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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