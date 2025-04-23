İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de de hissedildi.

Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde ve yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de sarsıntıyı fark eden vatandaşlar, bulundukları evlerden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AA muhabirine, Silivri'de yaşanan depremin kentte de hissedildiğini söyledi.

Aslan, ilgili tüm kurumlarla irtibat içerisinde bulunulduğunu belirterek, "112 Acil Komuta Merkezimize şu ana kadar gelen olumsuz bir ihbar olmadı. AFAD ekiplerimiz sahaya çıkarak tarama yapmaya başladı. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapalı alanlarda yapılacak etkinlikleri erteledi.

- Sakarya

Sakarya kent merkezinde ve ilçelerinde de hissedilen deprem, vatandaşlara kısa süreli endişe yarattı.