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        "Yeşil Vatan Tırı" Sakarya'da öğrencilerle buluştu

        Sakarya'da Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil Vatan Tırı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:47
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        "Yeşil Vatan Tırı" Sakarya'da öğrencilerle buluştu
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        Sakarya'da Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil Vatan Tırı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluştu.

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocukların ormanlar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı", Türkiye turu kapsamında Sakarya'nın Karasu ilçesine geldi.

        Karasu Halk Pazarı Otopakı'nda ziyaretçilerini ağırlayan tırda, öğrencilere oyunlar oynatıldı, ormanlarla ilgili film gösterimi yapıldı.

        Etkinlikte, Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, çocuklar ve ailelerine defne ile fıstık çamı fidesi dağıttı.

        Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe ilginin büyük olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinden bu tarafa Türkiye genelinde 81 ilde aynı zamanda geleceğe nefes anlamında fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz ve dünyaya nefes oluyoruz." dedi.

        Türkiye'nin en fazla ağaçlandırma yapan Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü ülke olduğuna işaret eden Çetiner, "Orman varlığını artırma oranı olarak Avrupa'da birinci, dünyada altıncıyız. Ormana, doğaya, çevreye bir borcumuz var. Dikkatli olmamız lazım. Genel Müdürlük olarak bu bilinçle hareket ediyoruz." diye konuştu.

        Sarı da çevre bilinci, yeşil ve doğa bilinci oluşturmak için bu etkinliğe eşlik ettiklerini belirterek, çocukların ve gelecek nesillerin hafızalarında yeşil bir dünya bırakma mücadelesi verdiklerini kaydetti.

        Programa katılan çocuklar İrem Nur Kırdemir, Elif Naz Yıldırım ve Ediz Efe Tiryaki de etkinlikle ilgili memnuniyeti dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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