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        Sakaryalı iş insanından emekli maaşını Gazze'ye bağışlama kararı

        Sakaryalı iş insanı İsmail Alişan, Gazze'deki insanlık dramı bitene kadar emekli maaşını bağışlama kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:20
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        Sakaryalı iş insanından emekli maaşını Gazze'ye bağışlama kararı
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        Sakaryalı iş insanı İsmail Alişan, Gazze'deki insanlık dramı bitene kadar emekli maaşını bağışlama kararı aldı.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Mehmet Aşık'ı ziyaret eden Alişan, "Gazze'de ateş sönünceye kadar" emekli maaşını Gazze halkına bağışlama kararı aldı.

        Açıklamada görüşlerine ver yerilen Alişan, "Gazze'deki kardeşlerimiz büyük bir zulüm altında. Onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu zulüm bitene kadar emekli maaşımı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi aracılığıyla Gazze'ye bağışlama kararı aldım. Rabbim kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

        İl Müftüsü Aşık, hayırsever iş insanına duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Mazlum coğrafyalarda yaşanan zulüm karşısında milletimizin gösterdiği bu duyarlılık bizleri hem duygulandırıyor hem de umutlandırıyor. İsmail Bey'in bu örnek davranışı, toplumumuza ilham verecek bir hayır hareketidir. Rabbim kendisinden razı olsun." açıklamasında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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