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        Sakarya'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 22:58 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:11
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        Sakarya'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yenimahalle Servetiye Caddesinde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 54 EK 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin ve Necmiye Ayas'a çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nermin (59) ve Necmiye Ayas'ın (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, birlikte yürüyüp, ardından ana yola geçen iki kadına seyir halinde olan otomobilin çarptığı, ardından otomobil sürücüsünün araçtan indiği ve paniklediği anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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