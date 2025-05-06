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        "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025" işverenler ile öğrencileri buluşturdu

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025" meslek hayatına yön vermek isteyen öğrencileri, farklı sektörlerden işverenlerle bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:17
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        "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025" işverenler ile öğrencileri buluşturdu
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025" meslek hayatına yön vermek isteyen öğrencileri, farklı sektörlerden işverenlerle bir araya getirdi.

        SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezince Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen zirvede, çeşitli sektörlerden yaklaşık 50 firmanın temsilcileri stant açarak, öğrencilerle doğrudan iletişim kurma imkanı buldu.

        Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, hem üniversitede okuyan öğrencilere dokunmayı hem de sektör temsilcilerini nitelikli insan kaynağıyla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Fuarları daha geniş ortamlarda yapmayı arzu ettiklerini anlatan Sarıbıyık, "Bununla ilgili birtakım girişimlerimiz var. Ümit ediyorum ki hem Sakarya Büyükşehir Belediyemiz hem de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğiyle çok daha kapsamlı, geniş ve büyük katılımların olacağı fuar yapmaya devam ederiz. Çünkü daha önce Sakarya Girişim ve İstihdam Fuarı'nı 7 defa organize ettik, devamını arzu ediyoruz." dedi.

        Kariyer zirvesini her yıl lokal olarak gerçekleştirdiklerini belirten Sarıbıyık, "SUBÜ ayrılmadan önce Sakarya Üniversitesi bünyesinde de kariyer fuarlarını çok sayıda gerçekleştirdik. Pandemi sonrasında biraz daha lokale dönmek zorunda kaldık. Uzun yıllardır her birimiz, irtibatta olduğu iş dünyası temsilcilerini öğrencileriyle buluşturuyor. Bu vesileyle öğrenci daha kolay iş buluyor, iş dünyası da daha kolay istihdam edeceği nitelikli insana ulaşıyor." diye konuştu.

        Sarıbıyık, kariyer zirvesinde ağırlıklı olarak makine, inşaat ve otomotiv firmalarının bulunduğunu, bunun Sakarya ve üniversitedeki bölümlerle örtüştüğünü sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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