Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tespit edilen içme suyu kaynağı şebekeye dahil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tespit edilen içme suyu kaynağı şebekeye dahil edildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, şehrin en önemli içme su kaynağı olan Sapanca Gölü üzerindeki su stresini azaltmak için alternatif kaynakları devreye almaya devam ediyor.

        Bu kapsamda Mahmudiye Mahallesi'nde tespit edilen, saniyede dört litre debiyle çalışan yeni içme suyu kaynağı, yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından yeni inşa edilen hat ile mahallede bulunan içme suyu deposuna ulaştırıldı.

        Kaynak hem bölge halkına hem de turizm faaliyetlerinden dolayı yaz aylarında artan nüfusa kesintisiz şekilde hizmet sunacak.

        - Büyükşehir Belediyesinden çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki personellerin sağlıklı ve güvenli koşullarda görevlerini yapabilmesi için "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı" başlattı.

        Programda yasal hak ve sorumluluklar, iş yeri düzeni, iş kazası ve meslek hastalıklarının doğurabileceği hukuki sonuçlar gibi bilgiler verildi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada eğitimlerin daha güvenli bir çalışma ortamının kalıcı olarak sağlanması için devam edeceği bildirildi.

        - Adapazarı'nda vatandaşlarla soru-cevap etkinliği düzenlendi

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ile Kavaklıorman Mahallesi'nde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla buluştu.

        Adapazarı Belediyesi AK Parti meclis üyesi Behlül Bayrak, Adapazarı Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mahit Tınmaz, İlyaslar Mahallesi muhtarı Aydın Turan, Karadere Mahallesi muhtarı Ferruh Akıncık ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Adapazarı Belediyesinin hizmetleri ile yapılacak projeler anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        Belediye başkanına saldırı girişiminde bulunan şüpheli serbest (2)
        Belediye başkanına saldırı girişiminde bulunan şüpheli serbest (2)
        Sapanca Belediyesinden Başkan Şahin'e fiziksel saldırı girişimi açıklaması
        Sapanca Belediyesinden Başkan Şahin'e fiziksel saldırı girişimi açıklaması
        Otomobiliyle 2 kadına çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Otomobiliyle 2 kadına çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Sakarya'da tankerin devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da tankerin devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da üniversite öğrencileri kermes geliriyle serebral palsili çocuğa...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri kermes geliriyle serebral palsili çocuğa...
        Sakarya'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi
        Sakarya'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi