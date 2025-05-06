Sapanca Belediye Başkanı Şahin'e saldırı girişiminde bulunulan kişiye adli kontrol
Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e makamında fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e makamında fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Dün Şahin'in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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