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        Sakarya'dan kısa kısa

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli ilçesinde vatandaş ve esnafla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:51
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli ilçesinde vatandaş ve esnafla buluştu.

        İlçedeki halk pazarını ziyaret eden Tever, burada vatandaşları dinledi ve sorularını yanıtladı.

        Daha sonra ziyaretleri kapsamında fındık alım satım konusunda ilgililerle fikir alışverişinde bulunan Tever, ardından Ağaçlık Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşların taleplerini dinledi. Tever, ilçede yürütülen çalışmaları da inceledi.

        - Pamukova'da vatandaşlar trafik konusunda bilgilendirildi

        Pamukova'da Trafik Haftası kapsamında "Bir kural bir ömür" adlı bilgilendirme standı açıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği tarafından Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantla, vatandaşlara ve öğrencilere trafik kuralları anlatıldı, bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

        Polis ekipleri, hem yayalara hem de sürücülere yönelik trafik güvenliği hakkında bilgi verdi.

        Trafik kurallarına dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan stantta, öğrencilere yönelik eğlenceli ve öğretici hediyeler de dağıtıldı.

        Etkinlikte ayrıca öğrencilere "Trafik dedektifi" kimlik kartı da verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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