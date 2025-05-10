Sakarya'da devrilen traktörün altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Devrilen traktör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanan kız, kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamış, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Aysima Serra T'yi dün okuldan almaya giden baba K.T, iddiaya göre isteği üzerine kızının traktörü kullanmasına izin vermiş, evin yakınına yaklaştıkları sırada dik rampa olduğu gerekçesiyle K.T'nin direksiyona geçmek istemesi üzerine Aysima Serra T, babasıyla yer değiştirirken traktörün hareket etmesiyle düşmüştü.

Kızın ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

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