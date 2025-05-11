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        Sakarya'da fındık kırım fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:02
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        Sakarya'da fındık kırım fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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