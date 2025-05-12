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        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:35
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        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde Z.T'nin kullandığı 54 AGU 301 plakalı otomobille Sinan Tuna (21) kontrolündeki 54 AEC 250 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Z.B.F. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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