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        Sakarya'da akademisyen ve öğrencilerin geri dönüşüm atıklarından ürettiği eserler sergilendi

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin geri dönüşüm atıklarından ürettiği eserler, ilgililerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:06 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:06
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        Sakarya'da akademisyen ve öğrencilerin geri dönüşüm atıklarından ürettiği eserler sergilendi
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin geri dönüşüm atıklarından ürettiği eserler, ilgililerin beğenisine sunuldu.

        SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan sergide, akademisyen ve öğrencilerin, atık tekstil ürünleri, boyalar, kağıtlar ve plastiklerden ürettiği kilim, duvar halısı, tablo maske gibi çeşitli çalışmalar sergilendi.

        Öğretim üyeleri ve öğrencilerden sergideki çalışmaların üretim aşamalarına ilişkin bilgi alan ziyaretçiler, "Tekstilde Yeşil Devrim: Sürdürülebilir Tekstil ve Moda" başlığıyla düzenlenen panele de katıldı.

        Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit'in moderatörlüğündeki panelde, SAÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Çavdarkaleli, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nigar Merdan ile Dr. Öğretim Üyesi Sema Hatun Türker konuşmacı olarak yer aldı.

        Geri dönüşüm atıklarının tekstil sektöründe değerlendirilmesinin ele alındığı panelde, boya ve ham maddelerin tamamen geri dönüştürülebilir ürünlerden kullanılabileceği anlatıldı, geleneksel motiflerin işlendiği eserler incelendi.

        Gümrükçüoğlu, panelde yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliğin süreklilik sağlamak anlamına geldiğini belirterek, daha az tüketimin mümkün olabileceğini ifade etti.

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