Sakarya'dan kısa kısa

Ziya Taşkent Konser Salonu'nda provalarını yapan orkestra grubu, Engelliler Haftası dolayısıyla şehir turu düzenleyen özel gereksinimli bireylerin Aziz Duran Parkı'nda mola verdiğini fark etti.

Özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan programda, özel çocuklar sırayla iş yapma, ekip çalışması ve dayanışmanın yanı sıra sosyal etkileşim, özgüven, sorumluluk alma gibi alanlarda kazanımlar elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kocaali SAMEK, Engelliler Haftası kapsamında Kocaali Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin özel öğrencilerini konuk etti.

Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalara vatandaşların da katkı sağlaması gerektiğini belirten balıkçılar, buna benzer durumların ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulundu.

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