Sakarya'nın Karadeniz sahilinde flamingolar görüntülendi
Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sahile göç eden flamingolar geldi.
Sulak alanlarda yaşamını sürdüren göç yolculuğundaki flamingolar, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahilde görüldü.
İlçede nadir rastlanılan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, flamingoların Karadeniz üzerinden süzülerek ilerlemesi yer aldı.
