        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'nın Karadeniz sahilinde flamingolar görüntülendi

        Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sahile göç eden flamingolar geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:15
        Sakarya'nın Karadeniz sahilinde flamingolar görüntülendi
        Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sahile göç eden flamingolar geldi.

        Sulak alanlarda yaşamını sürdüren göç yolculuğundaki flamingolar, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahilde görüldü.

        İlçede nadir rastlanılan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, flamingoların Karadeniz üzerinden süzülerek ilerlemesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

