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        Sakarya'da jandarma vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor

        Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallerde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek telefon, internet ve mobil bankacılık dolandırıcılığı konusunda bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:29
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        Sakarya'da jandarma vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor
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        Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallerde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek telefon, internet ve mobil bankacılık dolandırıcılığı konusunda bilgilendiriyor.

        Kırsal mahallede yaşayan vatandaşları kahvehane ve evlerde ziyaret eden ekipler, bilgilendirici broşür dağıtıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Üstçavuş Dilek Uğur, yaklaşık 6 aydır vatandaşları ziyaret ederek, dolandırıcılık türlerini, nasıl önlemler alınabileceğini ve yaptıkları çalışmalardan bahsettiklerini söyledi.

        Uğur, kendini hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan kişilerin dolandırıcılık yaptığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden yapılan sahte internet alışveriş sitelerine dikkat etmeleri lazım. Sosyal medya üzerinden yabancı kişilerle tanışıp, maalesef belli aralıklarla para aktarımı yapıyorlar. Bankadan aradığını söyleyip şifre isteyenler var. Böyle bir durum söz konusu değil. Hiçbir banka personeli arayıp şifre talep edemez. Vatandaşımızı bilinçlendirmek için hem kapı kapı dolaşarak dolandırıcılıkla ilgili broşürler dağıtıyoruz hem de kısa bir seminer veriyoruz." diye konuştu.

        Vatandaşlar Cevat Çobanoğlu ve Sümeyye Kumral da bilgilendirmenin kendileri için faydalı olduğunu dile getirerek, jandarmaya teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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