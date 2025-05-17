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        Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı

        Sakaryaspor Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:51
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        Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
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        Sakaryaspor Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 1 Haziran saat 12.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir."

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