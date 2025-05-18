Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi'nde arkadaşıyla motosikletle giden M.G'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

Yaralanan M.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın şüphelisi ya da şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.