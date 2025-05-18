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        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:08 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:09
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        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi'nde arkadaşıyla motosikletle giden M.G'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

        Yaralanan M.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayın şüphelisi ya da şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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