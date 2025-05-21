Sakarya Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek kermesi düzenledi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere yardım amacıyla kermes düzenledi.

SAÜ'de "Gençlik ve Gönüllülük" ortak seçmeli dersini alan öğrenciler, hazırladıkları yiyecekleri kampüste açtıkları stantlarda Gazzeliler yararına satışa sundu. Kermesten elde edilecek gelir, Gazze halkına yapılan yardımlarda kullanılacak.

SAÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan, AA muhabirine, ders kapsamında 2 yıldır yaklaşık 300 faaliyette bulunduklarını ve dünyada 10 ülkeye ulaştıklarını söyledi.

Faaliyetlerinin toplumsal katkı üzerine olduğunu belirten Şenaslan, "Öğrenciler evde yaptıkları yiyecekleri burada satıyorlar. Burada kazanmış oldukları paralarla faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Amaç ders boyutunun dışına çıktı, gönüllülüğü içselleştirmenin bizzat kendisine tanıklık ediyoruz. Neticede amacımız gönüllüğü birebir içselleştirmek ve öğrencilerin kendilerini ifade etmesini sağlayabilmek. Dersimiz dört duvar arasında geçen bir ders değil. Sadece teoride ilk 2 hafta ders veriyoruz, ondan sonra sahada işliyoruz dersleri." diye konuştu.

Şenaslan, geçen yıldan bu yana Gazze'ye destekleri olduklarına değinerek, "2 gün önce bir tanker suyu Gazze'ye sokmayı, suyu oradaki ihtiyaç sahibi insanlara ve çocuklara dağıtmayı başardık. Mutlu, huzurlu ve gururluyuz, akşam eve gittiğimizde yastığa başımızı rahat koyacağız. En azından bir miktar da olsa bu bizim vicdanımızı rahatlatıyor ve serinletiyor. Bugün de Gazze için bir etkinlik yapıyoruz orada yine kazanlarımızı kaynatacağız ve ihtiyaç sahibi insanlara destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Biyoloji Bölümü öğrencisi Hatice Canan Ovalı, "Bu dönem içerisinde birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bugünkü faaliyetimizde Gazze'deki insanların yemek ve su ihtiyaçları için kermes oluşturduk. İnsanlarla dayanışmayı sağlamak ve oradaki insanlara ulaşmak istiyoruz." dedi.

Ovalı, insanlara dokunabilmenin kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.