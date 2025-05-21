Sakarya'dan kısa kısa

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, "Her Kapı Bir Gönül" programı kapsamında Kaynarca ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi.

Tever, İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat, muhtar Ali Kabil ve teşkilat mensuplarıyla mahalleleri gezdi.

Ağrı'da 1994'te şehit olan Hamit Yayla'nın ailesine ziyarette bulunan Tever, Yeşilova, Gürpınar, Ziahmet, Küçükkışla, Cebek, Kızılcaali ve Ömerağa mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Tever, AK Parti'nin her zaman milletin yanında olduğunu ifade etti.

- Alemdar'a bir günlük mesaisini üniversite öğrencileriyle geçirdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir mesai gününün tamamını geçirdiği üniversiteli 3 gençle toplantılara, programlara ve yatırım görüşmelerine katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Talha Eren Tuğrul, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi Merve Kiraz ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi Gürkan Sural, Alemdar ile mesaiye başladı.

Öğrencilerle AKOM'da gerçekleştirilen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın koordinasyon toplantısı ve Sakarya Üniversitesinde düzenlenen SEAH Böbrek Nakli Merkezinin düzenlediği "250 Hayat, 250 Umut" programına katılan Alemdar, daha sonra onlarla Kampüs Mutfakta yemek yedi.

Kampüsten öğrencilerle otobüse binerek ayrılan Alemdar, kendisine eşlik eden öğrenciler ile Erenler ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliğine katıldı.

- Ferizli Belediyesi, işçilere ek ödeme tarihini öne aldı

Ferizli Belediyesi, işçilere 1 Temmuz'da yapılacak ek ödeme tarihini, Kurban Bayramı dolayısıyla bir ay öne alarak 1 Haziran olarak belirledi.

Hizmet-İş Sendikası ile yapılan ek protokol anlaşmasının imza töreninde konuşan Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, çalışanların refah ve mutluluğunu öncelik edindiklerini belirterek, tüm çalışanların kıymetli olduklarını ifade etti.

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ise işçilere gösterilen hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.