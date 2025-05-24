Pamukova'da çocuk şenliği etkinliği düzenlendi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde okul öncesi çocuk şenliği etkinliği yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Pamukova Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde ilçedeki anaokulu öğrencilerine yönelik şenlik, Kaymakam Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Fatih Akın, Milli Eğitim İlçe Müdürü Aziz Demir’in kurdele kesimiyle başladı.

Şenlikte eğlenceden oyunlara ve bilgilendirme çalışmalarına kadar birçok alanda etkinlik yapıldı.

Çocuklar, palyaço gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, yüz boyama, kodlama, doğa temalı etkinlikler ve eğitici oyunlarla eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

Jandarma ve polisin açtığı bilgilendirme stantlarına da çocuklar ilgi gösterdi.