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        Pamukova'da çocuk şenliği etkinliği düzenlendi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde okul öncesi çocuk şenliği etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:44
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        Pamukova'da çocuk şenliği etkinliği düzenlendi
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde okul öncesi çocuk şenliği etkinliği yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Pamukova Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde ilçedeki anaokulu öğrencilerine yönelik şenlik, Kaymakam Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Fatih Akın, Milli Eğitim İlçe Müdürü Aziz Demir’in kurdele kesimiyle başladı.

        Şenlikte eğlenceden oyunlara ve bilgilendirme çalışmalarına kadar birçok alanda etkinlik yapıldı.

        Çocuklar, palyaço gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, yüz boyama, kodlama, doğa temalı etkinlikler ve eğitici oyunlarla eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

        Jandarma ve polisin açtığı bilgilendirme stantlarına da çocuklar ilgi gösterdi.

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