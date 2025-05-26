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        Sakarya'da 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi

        Sakarya'da 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:17 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:17
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        Sakarya'da 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi
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        Sakarya'da 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi.

        Adapazarı ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 22 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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