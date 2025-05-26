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        Sakarya'da lastiği patlayan tır kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastiği patlayan tırın kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 20:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:00
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        Sakarya'da lastiği patlayan tır kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastiği patlayan tırın kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda Bilecik istikametine seyir halindeki S.K'nin kullandığı 54 AKC 023 plakalı tır, ön lastiğinin patlaması sonucu önce aynı yönde giden R.E. idaresindeki 41 PL 840 plakalı kamyonete, ardından bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü R.E, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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