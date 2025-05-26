Sakarya'da lastiği patlayan tır kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastiği patlayan tırın kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastiği patlayan tırın kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda Bilecik istikametine seyir halindeki S.K'nin kullandığı 54 AKC 023 plakalı tır, ön lastiğinin patlaması sonucu önce aynı yönde giden R.E. idaresindeki 41 PL 840 plakalı kamyonete, ardından bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü R.E, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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