Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çevre, Doğa Koruma Timi ekipleri, Horozlar Mahallesi otoyol yan yol mevkisinde bölgeye atılan hayvan kemikleriyle ilgili araştırma yapmak için çalışma yürüttü.





Bu kapsamda üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen kişilerin, içerisinde at veya eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana attıkları belirlendi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğunu tespit etti.





Şüphelilerden C.T. ve H.T, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.





Ekipler, kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahıra operasyon düzenledi.





Ahırdaki 5 ata, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.





Erenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak, tutanak hazırladı.





Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.













