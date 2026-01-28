Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 00:26 Güncelleme: 28.01.2026 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çevre, Doğa Koruma Timi ekipleri, Horozlar Mahallesi otoyol yan yol mevkisinde bölgeye atılan hayvan kemikleriyle ilgili araştırma yapmak için çalışma yürüttü.


        Bu kapsamda üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen kişilerin, içerisinde at veya eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana attıkları belirlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğunu tespit etti.


        Şüphelilerden C.T. ve H.T, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.


        Ekipler, kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahıra operasyon düzenledi.


        Ahırdaki 5 ata, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.


        Erenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak, tutanak hazırladı.


        Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da otoyol kenarındaki kemikler jandarmayı at kasaplarına götürdü Ke...
        Sakarya'da otoyol kenarındaki kemikler jandarmayı at kasaplarına götürdü Ke...
        Balıkesir'deki feci kazada hayatını kaybetmişti, Sakarya'da toprağa verildi
        Balıkesir'deki feci kazada hayatını kaybetmişti, Sakarya'da toprağa verildi
        Sakarya, Türkiye'de ilk olan fuara ev sahipliği yapacak
        Sakarya, Türkiye'de ilk olan fuara ev sahipliği yapacak
        Serdivan'da ulaşımı rahatlatacak proje
        Serdivan'da ulaşımı rahatlatacak proje
        Sakarya'da "Güne Bakan Cam Kırıkları" oyunu sahnelendi
        Sakarya'da "Güne Bakan Cam Kırıkları" oyunu sahnelendi
        Sakarya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, eğitimle geleceğe hazırlanıyor
        Sakarya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, eğitimle geleceğe hazırlanıyor