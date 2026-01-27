Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, eğitimle geleceğe hazırlanıyor

        Sakarya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, "Keşfet, Öğren, Uygula" modeliyle aldıkları eğitim sayesinde geleceğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 17:16 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, eğitimle geleceğe hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar, "Keşfet, Öğren, Uygula" modeliyle aldıkları eğitim sayesinde geleceğe hazırlanıyor.

        Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Yeşilay Şubesi işbirliğiyle çeşitli eğitimler alıyor.

        Serdivan Gençlik Merkezi'nde uzmanlar ve gönüllüler eşliğinde birçok alanda eğitim gören çocuklar, basketbol, tenis, geleneksel okçuluk, resim ve değerler eğitimleriyle birçok alanda fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyor.

        "Keşfet, Öğren, Uygula" projesi hakkında açıklamada bulunan Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Kağan Kemal Buran, gelecek nesilleri korumanın stratejik önem taşıdığını ifade etti.

        Buran, projenin çocukların olumlu alışkanlıklar edinmesini sağladığını belirterek, "Bir milleti savunmak sadece sınır hatlarında değil, o milletin çocuklarının zihninde ve kalbinde başlar. 'Keşfet, Öğren, Uygula' projesiyle, evlatlarımızı bağımlılıkların karanlığından uzak tutarken, onlara devletimizin şefkatini ve gücünü hissettiriyoruz. Bu yolda bizlere vizyoner desteğini esirgemeyen Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm paydaş kurum müdürlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

        Yeşilay Sakarya Spor Kulüp Başkanı Hasret Altun Aksakal ise çocukların karakter inşasına odaklandıklarını, geleceğe hazırlanan çocukların, özgüveni yüksek ve bağımlılıklara karşı irade sahibi bireyler olarak yetişeceğini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Sakaryalı öğrenciler ringden 2 madalya ile döndü
        Sakaryalı öğrenciler ringden 2 madalya ile döndü
        8 milyon kaçak makaronla Sakarya'dan İstanbul'a yola çıktı, yakalandı
        8 milyon kaçak makaronla Sakarya'dan İstanbul'a yola çıktı, yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi yakalandı
        Sakarya'da durdurulan tırda 8 milyon makaron ele geçirildi
        Sakarya'da durdurulan tırda 8 milyon makaron ele geçirildi
        Sakarya'da modern omurga cerrahisiyle 1 yılda 100 hasta sağlığına kavuştu
        Sakarya'da modern omurga cerrahisiyle 1 yılda 100 hasta sağlığına kavuştu
        Aile desteği güçlü bireylerde sanal kumar bağımlılığının daha düşük olduğu...
        Aile desteği güçlü bireylerde sanal kumar bağımlılığının daha düşük olduğu...