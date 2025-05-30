Taraklı'da iki katlı ev ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Albalar Mahallesi'nde İ.Ş'ye ait kullanılmayan iki katlı ev ve yanındaki samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki katlı ahşap ev ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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