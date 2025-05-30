Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Sakarya'da "Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi"nde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından düzenlenen "Mattia Ahmet Minguzzi Gönüllülük Dönemi: 4. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi" programında öğrencilerle bir araya geldi.

SAÜ Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede konuşan Eminoğlu, Gençlik ve Gönüllülük dersi kapsamında faaliyet yürüten öğrencilere teşekkür etti.

Gönüllülüğün adanmışlık ruhuyla yapıldığını dile getiren Eminoğlu, gönüllülüğün ders olarak işlendiğini ancak bunun ötesinde "hayat dersi" niteliği taşıdığını kaydetti.

Eminoğlu, akademik başarının kişiyi bir yere kadar taşıdığına işaret ederek, iletişim çağında gönüllülük çalışmalarının içerisinde yer almanın ve daha ileri taşımanın kıymetli olduğunu vurguladı.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi verilen İstanbul'daki gençlik merkezinin geçen haftaki açılışında ailesiyle bir araya geldiklerini aktaran Eminoğlu, "Orada çok gönüllülere dokunan çalışma oldu. 15 yaşındaydı ama o yıllara çok şey sığdırmıştı. Rol model çocuktu ve gönüllülüğü de etrafına yayan bir kardeşimizdi. 15 yaşına rağmen sanatta, kültürde, sporda, Gazze mitinginde elinde Filistin bayrağıyla oradaki duruşuna şahitlik ettik." diye konuştu.