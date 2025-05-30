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        Sakarya'da "Ailemle Öğreniyorum Projesi" etkinliği yapıldı

        Sakarya'da öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine ailelerin de katılımını sağlamak amacıyla "Ailemle Öğreniyorum Projesi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:55
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        Sakarya'da "Ailemle Öğreniyorum Projesi" etkinliği yapıldı
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        Sakarya'da öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine ailelerin de katılımını sağlamak amacıyla "Ailemle Öğreniyorum Projesi" etkinliği düzenlendi.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve velilerin birlikte katılımıyla atölye çalışması gerçekleştirildi.

        Derslere katılan aileler, çocuklarının mesleki eğitim sürecine bire bir tanıklık etme fırsatı buldu.

        Atölyede veliler, çocuklarıyla önlük giyip motorlu araçlar alanında teorik ve uygulamalı derslere katıldı.

        Atölyede arıza tespiti, temel bakım işlemleri, sistem kontrolleri gibi pratik uygulamalarda öğrenciler ve veliler araç üzerinde çalışma yaptı.

        Okul müdürü Emrah Ünal, AA muhabirine, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiği, bu kapsamda gerçekleştirilen projeyle ailelerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Türkiye Yüz Yılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin beceri temelli eğitimler ile bu tarz uygulamaların daha çok ön plana çıktığını anlatan Ünal, "Velilerimiz ve öğrencilerimiz, aynı duygu ve düşünceleri paylaşarak güzel şekilde uygulamalı eğitimler alarak beraber duygu ve düşüncelerini paylaşmış oldular." dedi.

        Motor bölümü öğretmeni Metin Tanca da proje kapsamında yapılan uygulamanın faydalı olduğunu ve öğrencilere özgüven aşıladığını belirtti.

        Veli Gülcan Gençoğlu ise eğitime katılmanın heyecan verici olduğunu belirterek, projeyi faydalı bulduğunu kaydetti.

        Veli Selman Kocasinan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, oğluyla derslere katılmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.

        Öğrenciler de aileleriyle derse katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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