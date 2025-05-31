Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan 9 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile bir aracın yol kayıt kamerasınca kaydedilmişti. Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkıp yan şeritteki otomobile çarpması, çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilden bir çocuğun yola savrulması yer alıyordu.

Kazada, emniyet kemeri taktıkları için hafif yaralanan 2 kişi daha önce taburcu edilmişti.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilden yola savrulan 9 yaşındaki O.A'nın ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir otomobilin aynı yönde giden başka otomobile çarptığı kazada yaralananlardan 9 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.

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