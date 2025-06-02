Sakarya'da "resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve T.U. tutuklandı, B.Ö.D'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonda, 23 sahte sürücü belgesi, 37 boş basıma hazır ehliyet kartı, şüpheli S.Y'ye ait kredi kartı, 5 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, harici hard disk, taşınır bellek, sim kartı, ruhsatsız tabanca ve tabanca şarjörü, 48 tabanca fişeği, 14 sahte pasaport, 4 sahte kaşe, 47 pasaport fotokopisi, tablet bilgisayar ve 2 vergi levhası ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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