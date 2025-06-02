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        Sakarya'da "resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:34
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        Sakarya'da "resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.Y. (29), E.B. (46), E.K. (24), B.Ö.D. (24) ve T.U. (40) gözaltına alındı.

        Operasyonda, 23 sahte sürücü belgesi, 37 boş basıma hazır ehliyet kartı, şüpheli S.Y'ye ait kredi kartı, 5 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, harici hard disk, taşınır bellek, sim kartı, ruhsatsız tabanca ve tabanca şarjörü, 48 tabanca fişeği, 14 sahte pasaport, 4 sahte kaşe, 47 pasaport fotokopisi, tablet bilgisayar ve 2 vergi levhası ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve T.U. tutuklandı, B.Ö.D'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Şüpheliler S.Y. ve E.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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