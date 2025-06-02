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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Sakarya'da konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak genç kardeşlerimizin kültürle, sanatla, sporla iç içe bir hayat kurabilmeleri için onlara en iyi imkanları sunma gayretindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 19:44 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:24
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Sakarya'da konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak genç kardeşlerimizin kültürle, sanatla, sporla iç içe bir hayat kurabilmeleri için onlara en iyi imkanları sunma gayretindeyiz." dedi.

        Mumcu, Serdivan ilçesinde "Dinamik Park" açılışında yaptığı konuşmada, parkın Serdivan'a nefes aldıracak, çocukların koşup oynayacağı, gençlerin spor yapacağı, ailelerin huzurla vakit geçireceği bir park olduğunu söyledi.

        Dinamik Park gibi doğasıyla iç içe mekanların, dostlukların kurulduğu, muhabbetin olduğu, sosyal yaşama can katan yaşam alanları olduğunu belirten Mumcu, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı 'Aile Yılı' ilan etmesiyle Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde bizler de yaptığımız her projede aileyi, gençlerimizi ve çocuklarımızı daha çok merkeze almayı hedefliyoruz. Çünkü güçlü bir toplum öncü ailelerle başlamakta. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak genç kardeşlerimizin kültürle, sanatla, sporla iç içe bir hayat kurabilmeleri için onlara en iyi imkanları sunma gayretindeyiz. Bunun en iyi örneklerinden biri de kültür yolları. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarımızı, gençlerimizi kültürel değerlerimizle, sanatla ve sporla en iyi şekilde buluşturuyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda Sakarya'da kültür yolu festivalinin önemli duraklarından biri olacak."

        Gittiği kentlerde, gençlerle sohbet etme imkanı bulduğunu ve onların merak ettiklerini, hayallerini, fikirlerini konuştuğunu aktaran Mumcu, "Bir kez daha gördüm ki Türkiye Yüzyılı'nın mimarı gençlerimiz de bu ülke emin ellerde ve daha da iyi yerlere gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır savunduğu eser, hizmet siyaseti anlayışını lafla değil icraatla yaparak, milletimize kalıcı değerler kazandırmaya devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan da Sakarya'nın her geçen gün sporuyla, sanatıyla kültürüyle büyüyen, gelişen bir kent olduğunu belirterek, "Sanayisiyle, eğitimiyle, coğrafyasıyla çok yaşanabilir şehir. Serdivan göz bebeğimiz bir ilçemiz. Bizler de milletvekilleri olarak belediye başkanı Osman Çelik'in yanındayız." dedi.

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise açılışı yapılan alanın Serdivan'ın geleceğine dair güçlü bir vizyonun hayata geçmiş hali olduğunu söyledi.

        Çelik, 2 bin 800 metrekarelik alana inşa edilen parkın, modern çocuk oyun gruplarından, mini futbol sahası, basketbol atış alanlarına, langırt, ayak tenisi, crossnet ve voleyboldan hedef şut alanlarına kadar her yaştan vatandaşın aktif şekilde faydalanabileceği çok sayıda spor ve dinlenme aktivitesini içinde bulundurduğunu aktardı.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan parkta protokol üyeleri çocuklarla oyun oynadı.

        Açılışa, AK Parti milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Lütfi Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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